Após a vitória nos Açores que coloca o Sporting na final do playoff do título, o técnico Gersinho destacou o empenho dos seus atletas e deixou alguns recados."Passámos pelo descrédito da comunidade do voleibol português. Esta final é dos jogadores, que desenvolveram o seu trabalho durante a época sob pressão e críticas. Estou muito feliz por eles. Conseguiram crescer. Foi uma grande reviravolta. Um resultado que muitos não esperavam", atirou o treinador dos leões, que derrotou a Fonte do Bastardo no quinto e decisivo duelo das meias-finais.: Luís Almeida