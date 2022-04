O treinador do Sporting considera que o triunfo desta noite do Sporting no reduto da Fonte do Bastardo, por 3-1, que dita o empate nas meias-finais do playoff do título, "é importantíssimo", mas destaque que também é "importante vencermos no domingo, pois permite-nos decidir em casa a eliminatória".Gersinho refere ainda que a equipa vai "trabalhar e analisar" para fazer "um bom jogo domingo", porque do outro lado da rede está "uma equipa forte, com jogadores que entram com qualidade. Temos de ter bons fundamentos."João Coelho, treinador da Fonte do Bastardo, deu mérito aos leões. "Estamos a jogar contra um fortíssimo candidato ao título. Não vou procurar desculpas, mas sim soluções. Não estivemos bem no side-out. O Sporting tem mérito. Podemos conduzir melhor o jogo e liderar. Queremos ganhar domingo", disse no final do encontro desta noite.Autor: Luís Almeida