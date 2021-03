Gersinho: «É possível jogar de igual para igual com o Benfica e conquistar vitórias»

Gersinho não escondeu o seu contentamento pela conquista da Taça de Portugal de voleibol por parte do Sporting.





"Estamos muito satisfeitos, o grupo estava com sede de títulos depois da questão pandémica da temporada passada. Fico feliz por fazer parte desta conquista do voleibol do Sporting, é um clube que eu aprendi a amar", começou por referir o técnico.Salientando a importância do triunfo no primeiro set, isto depois do equilíbrio na parte final desse mesmo primeiro parcial, o treinador leonino apontou já baterias para os jogos com as águias a contar para o campeonato: "Os jogos com o Benfica são sempre duros e disputados. Fica o alerta que é possível jogar de igual para igual com o Benfica e conquistar vitórias. O Benfica fez um bom jogo, mas conseguimos servir bem. Para o próximo fim de semana, nas meias finais com ele, temos de parar e pensar no que fizemos certo e errado, no que eles fizeram. Amanhã já nos começamos a focar no campeonato".