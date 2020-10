Gersinho: «Podemos fazer um bom campeonato e ser campeões»

Depois de ter estado a vencer por 2-0 em 'sets', o Sporting viu o Benfica recuperar no marcador (2-3) e 'roubar' a última vaga na final da Supertaça de voleibol.





No final da partida, Gersinho afirmou que os leões tiveram oportunidades suficientes para fechar o encontro no quarto e quinto 'set', vitória essa que acabou por cair para o lado adversário."Reviravoltas acontecem pela qualidade técnica dos jogadores que as equipas têm. Conseguimos anular algumas situações do [Hugo] Gaspar e o Theo [Lopes] entrou e fez uma boa partida. Pode fazer a diferença a qualquer momento e fez", afirmou o técnico sportinguista."No quinto e no quarto 'set' tivemos algumas situações com possibilidade real de 'matar' o jogo e não conseguimos. E acabou por se tornar nisto. O voleibol de alto nível é assim. Se você não faz, o outro faz.""Confiança no campeonato sempre tive. Podemos fazer um bom campeonato e ser campeões. Mas, temos de ajustar algumas situações o mais rápido possível. É uma equipa nova, com várias trocas [no plantel], temos mais de sete jogadores novos que têm de se entender e entrosar e hoje já foi bem melhor. Temos de fazer o ajuste fino da equipa para nos focarmos no campeonato", concluiu.