Gersinho satisfeito após triunfo do Sporting: «Sabíamos que ia ser um jogo duro»

Após o triunfo do Sporting diante do V. Guimarães (3-1), o técnico leonino Gersinho mostrou-se satisfeito com o rendimento da sua equipa.





"Sabíamos que ia ser um jogo duro e que ia exigir muito de nós, mas estivemos bem. Preparamo-nos bem, aproveitámos essa preparação e houve jogadores que se portaram muito bem. As vitórias são importantes porque vão consolidando aquilo que temos vindo a trabalhar. É um bom feedback para os jogadores e para a equipa técnica também", destacou Gersinho, em declarações ao site do clube.