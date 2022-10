Gerson Amorim já não é treinador da equipa de voleibol do Sporting

O Sporting anunciou a saída de Gerson Amorim. A rescisão do contrato surge após a equipa leonina ter sofrido duas derrotas em três jogos do campeonato, ambas po 3-0."O Sporting Clube de Portugal informa que chegou a acordo com o treinador da equipa principal de voleibol, Gerson Amorim, para a rescisão contratual por mútuo acordo.Ao serviço do Clube desde 2019/2020, o técnico conquistou uma Taça de Portugal na temporada 2020/2021.O Sporting Clube de Portugal agradece o profissionalismo, dedicação e seriedade do treinador e deseja a Gerson Amorim as maiores felicidades pessoais e profissionais."