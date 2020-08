Hélio Sanches renova com o Sporting

O Sporting anunciou esta terça-feira a renovação de Hélio Sanches, em nova confirmação para a equipa de voleibol da próxima época. Até ao momento chegaram seis reforços para o plantel dos leões e foram confirmadas várias saídas na equipa orientada por Gersinho.





Em Alvalade desde 2018/19, o central chegou proveniente do Espinho. Aos 29 anos, vai partir para a terceira temporada ao serviço do Sporting.Em declarações ao jornal do clube, Hélio Sanches diz restar feliz e ansioso pela nova época. "Continuarei a vestir a camisola do Sporting. Estou muito feliz e bastante ansioso para que a próxima época comece, sempre com os mesmos objetivos de conseguir novas conquistas e novos títulos", apontando à reconquista do campeonato nacional de voleibol.