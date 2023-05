Hoje há campeão de voleibol: siga o Benfica-Fonte Bastardo ao minuto

há 5 horas 11:31

Luz vai dar título

Hoje, sim, vai haver campeão nacional de 2022/23: Benfica ou Fonte do Bastardo. O quinto jogo do playoff do título disputa-se na Luz, às 17h30, poucas horas antes do encontro no relvado do Estádio, entre os encarnados e o Sp. Braga, que não valendo o título, é vital para as contas do mesmo.