Holanda e Itália avançam para meias-finais do Europeu feminino

A Holanda, ao eliminar a Bulgária (3-0), e a Itália, batendo a França (3-0), avançaram esta terça-feira para as meias-finais do Campeonato da Europa feminino de voleibol, esperando adversários após rubricarem vitórias categóricas.

Em Florença, as holandesas mostraram que são candidatas ao título com novo triunfo por 3-0, pelos parciais de 25-11, 25-13 e 25-19, sendo que, até agora, no torneio inteiro, cederam apenas um set.

Nas meias-finais, a seleção da Holanda ai defrontar a campeã mundial em título, a Sérvia, ou a República Checa, que quarta-feira se defrontam em Bruxelas, a casa da 'final a quatro' em que estará também uma das anfitriãs da competição, espalhada por quatro países.

A Itália, campeã da Europa em 2021, afastou a França por claros 25-14, 29-27 e 25-13 para seguir em frente e esperar, agora, por Polónia ou Turquia, terceira no último Europeu.