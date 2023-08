Homem que ameaçou atirar ácido à cara de jogadora de voleibol turca foi detido

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Eczacibas¸i Spor Kulu¨bu¨ (@eczacibasisporkulubu)

O Eczacibasi, clube turco de voleibol feminino, revelou, através de um comunicado oficial, que foi detido o homem que tentou invadir a sede da equipa e que ameaçou atirar ácido à cara de Hande Baladin, uma das principais figuras da modalidade naquele país."Condenamos veementemente as mensagens ameaçadoras enviadas à nossa jogadora Hande Baladin nas redes sociais. Gostaríamos de informar o público que o processo judicial referente à pessoa que ameaçou a nossa jogadora foi instaurado e que foi apresentada uma queixa-crime ao Ministério Público. A pessoa em questão foi presa pelas forças de segurança e estamos a acompanhar o processo. Não aceitamos qualquer forma de violência contra as mulheres e estaremos sempre ao lado das mesmas na luta por uma vida justa e não violenta", pode ler-se no comunicado divulgado pelo clube.O Eczacibasi não revelou a identidade do homem, que nas redes sociais se apresentava com o nome Mustafa.Recorde-se que Hande Baladin, de 25 anos, tinha partilhado, em entrevista ao 'Daily Sabah', algumas das mensagens que havia recebido: "Vou seguir o teu carro e atirar-te ácido à cara. Não morro sem antes me vingar". A jovem, de resto, já tinha assumido que não se sentia segura: "Ele envia-me mensagens sistematicamente, tenho medo".