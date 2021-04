Hugo Gaspar e o título do Benfica: «Disseram que éramos velhos»

Na Praia da Vitória os jogadores do Benfica fizeram a festa pela conquista do nono título de campeão nacional. E o capitão Hugo Gaspar disse de sua justiça."É mais um título, contra algumas probabilidades de quem nos acusa de sermos muito velhos, demonstrámos que após um momento menos bom conseguimos ultrapassar. Temos um grupo muito homogéneo, somos muito fortes e demonstrámos valor", frisou o posto, que somou o sexto título ao serviço do clube da Luz, em 11 temporadas e quer continuar. "Sinto-me mais do que capaz para continuar e quem me conhece sabe que estou bem".





Já o distribuidor Tiago Violas destacou a falta de público e o que se vive fora do desporto devido à pandemia. "Estou muito feliz, foi uma época muito difícil fora do desporto, é um título muito merecido. Agora vamos festejar. Tenho pena de não termos tido o apoio dos adeptos".Também o libero Ivo Casas estava eufórico, ele que somou o quarto título com a camisola do Benfica. "Agradecer, em primeiro lugar, por termos chegado ao fim esta época, com poucos casos de Covid na equipa. É o culminar de uma grande época que fizemos, estão todos de parabéns, merecemos este título, e a Fonte do Bastardo deu mais valor a esta vitória. Agora é desfrutar porque não se sabe quando será o próximo".