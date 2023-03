Hugo Gaspar e a vitória na Taça de Portugal de voleibol: «Não é fácil ter esta hegemonia»

Hugo Gaspar levantou mais um troféu na condição de capitão da equipa de voleibol do Benfica, tendo o jogador deixado muitos elogios à exibição da equipa na final frente à Fonte do Bastardo."Foi uma grande partida da nossa parte. Apresentámo-nos muito bem, hoje temos de festejar e a partir de amanhã vamos pensar no próximo objetivo. Apesar de termos vencido 3-0 na meia-final e na final, o Leixões, o Sporting e a Fonte do Bastard [equipas que estão nas meias-finais do playoff de apuramento de campeão] são grandes equipas. De certeza que os próximos jogos não serão 3-0, de certeza que os nossos adversários não o vão deixar. Só conseguimos ter sucesso se trabalharmos assim. Demonstrámos que há união, que o projeto é coeso e que todos remam para o mesmo lado. A secção trabalha muito bem, não é fácil ter esta hegemonia no voleibol", referiu.Atualmente com 40 anos de idade, Hugo Gaspar assumiu que ainda não tem definido quando irá terminar a carreira: "Nem eu sei explicar [a longevidade], todos os anos me perguntam se é o meu último ano e a verdade é que ainda não sei. Sinto-me bem e tenho capacidade física, mas sei os sacrifícios que eu e a minha família fazemos para eu estar aqui. Se não fosse a minha mulher e os meus filhos seria difícil continuar nesta vida, não sei quanto mais tempo aguentarei. Vamos ver até quando".