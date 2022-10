Hugo Gaspar: «Este jogo foi um bom alerta para nós, pena é ter-nos custado um título»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Não jogámos bem hoje e mostrámos que não somos uma equipa invencível, isto apesar de termos vencido os últimos títulos quase todos. Também falhamos e temos de assumir que hoje falhámos. Não estivemos ao nosso melhor nível e encontrámos um Fonte do Bastardo com um grupo de jogadores que se juntou, jogou livre e a quem tudo correu bem. Estão de parabéns, mas saímos daqui frustradíssimos porque este não é o nosso normal e temos de assumir a reponsabilidade por isso. Nós somos os culpados por termos a pressão de vencer porque conquistámos muitos títulos, mas hoje não estivemos bem fisicamente nem taticamente. A Fonte do Bastardo mostrou que vai vender caro todo o campeonato. Este jogo foi um bom alerta para nós, pena é ter-nos custado um título", referiu.

Ao contrário dos últimos quatro anos, o Benfica entrou na época de voleibol com uma derrota na Supertaça e o capitão Hugo Gaspar não poupou nas palalvras.