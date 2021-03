Hugo Gaspar: «Os pequeníssimos detalhes caíram para o lado do Sporting»

Após o jogo entre o Benfica e o Sporting, para a Taça de Portugal de voleibol, Hugo Gaspar considerou que o triunfo dos leões justificou-se por pormenores.





"Os pontos finais de dois sets foram decididos nas vantagens e os pequeníssimos detalhes caíram para o lado do Sporting", começou por dizer, perspetivando depois o que pode ser o resto da temporada (as águias defrontam os leões nas meias-finais do playoff de apuramento de campeão): "O Sporting, tal como nós e a Fonte do Bastardo, tem um grande investimento para ser campeão. Todas as equipas têm responsabilidades, desta vez perdemos nós, mas a verdade é que já ganhámos muito, é isso que temos de valorizar".