Hugo Gaspar renova pelo Benfica aos 40 anos

O Benfica anunciou este sábado a renovação de contrato de Hugo Gaspar por mais uma temporada.Em declarações ao site oficial do clube encarnado, o oposto que vai completar 41 anos daqui a dois meses, mostrou-se agradado com a renovação. "É uma alegria muito grande. Estou satisfeito por reconhecerem o meu papel no voleibol do Benfica e no próprio Benfica", comentou ao site das águias, frisando ainda os objetivos para esta temporada: "Conquistar todos os troféus que vamos disputar. (…) Sabemos que todos os nossos adversários também os querem conquistar. Todavia, com o trabalho que efetuamos, com o prazer, com a vontade, com a união, com a garra e com o sacrifício que deixamos todos os dias aqui no Benfica, conseguiremos atingir os nossos objetivos. O céu é o limite, digamos assim".Ao serviço do Benfica, ao longo das 13 temporadas participou em 451 jogos e conquistou nove Supertaças, oito Campeonatos, oito Taças de Portugal e duas Taças AVL.