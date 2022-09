Hugo Silva: «A diferença entre o nível desta Ucrânia e o de Portugal está na consistência»

As declarações de Hugo Silva, selecionador nacional de voleibol, após o desaire com a Ucrânia (0-3), na fase de qualificação para o europeu feminino de 2023. "A diferença entre o nível desta Ucrânia e o nível de Portugal está precisamente na consistência. Enquanto a Ucrânia consegue manter a consistência de grande nível e, por isso, joga as competições que joga, nós temos fases. A tal consistência só é possível jogando muito a este nível, competindo muito com estas seleções. É importante que as nossas atletas, ao longo dos seus campeonatos, possam jogar muitos jogos competitivos, que permitam alavancar o seu nível individual", começou por dizer o treinador, em declarações citadas pela agência Lusa.

Aline Timm e Maria Lopes





"São duas atletas altas. O ataque da Ucrânia é muito alto. Precisávamos de um bloco alto na rede e de um ataque com altura para tentar ultrapassar o bloco difícil da Ucrânia. Sempre foram opções válidas dentro da nossa equipa. Não foi surpresa para elas [serem titulares]. Sabiam que a qualquer momento poderiam ter essa oportunidade. A Maria tem condições para jogar ao nível destas jogadoras da Ucrânia, pela sua envergadura e pela sua força."

"Queremos aproveitar o jogo com a Hungria [no sábado] para aprofundar rotinas importantes a este nível. Temos do outro lado uma equipa que nos vai criar dificuldades e temos de fazer de tudo para encurtar a diferença para esse nível. Em relação ao Chipre [na quarta-feira], queremos assumir o jogo como assumimos lá [vitória por 3-0], mas podemos dar hipóteses a jogadores que ainda não tiveram possibilidades de jogar, para ver até que ponto podem contribuir para a vitória por que vamos lutar", atirou.



Já Aline Timm salientou a experiência das ucranianas. "Entrámos com um plano de jogo bem estudado. Tínhamos jogado com elas há uma semana e o jogo ainda estava fresco na memória. Tentámos [no primeiro set] anular a eficácia do ataque delas em bolas altas, em que são muito superiores a nós. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, e que teríamos de fazer tudo na medida certa", afirmou, continuando: "[Com o avançar do jogo] A diferença [entre as equipas] acaba por ser normal, visto elas serem uma equipa com mais experiência e mais constante. O jogo tornou-se mais lento e mais alto, o que nos criou dificuldades."



E finalizou: "O objetivo nos próximos dois jogos é fazer o melhor e ganhar. Nos jogos que faltam, queremos jogar com entrega máxima e conseguir os melhores resultados [possíveis]".