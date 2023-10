Hugo Silva, treinador do Leixões: «Contava mesmo ganhar e por esta margem»

Hugo Silva congratulou as suas jogadoras pelo empenho e atitude que tiveram, esta quinta-feira, na conquista desta Supertaça Feminina (3-0) ao Sporting, a quinta da história do Leixões. O técnico das matosinhenses acredita que atletas desta qualidade "arriscam-se sempre a ganhar"."Elas estiveram num patamar muito alto hoje e foram muito corretas nas ações técnicas. O desfecho não poderia ser outro. Contava mesmo ganhar e por esta margem", revelou o treinador, que está na sua primeira passagem pelos Bebés do Mar.Mas Hugo Silva já pensa no próximo desafio e reforça a continuidade da boa forma, deixando elogios e pedindo cautela para o próximo adversário, o Benfica. "Temos de pensar no próximo domingo, porque eles, este ano, reforçaram-se muito bem e estão fortíssimos", vincou, admitindo que o plantel leixonense é, de facto, "muito curto"."Nós temos dificuldades no dia a dia, porque temos um plantel que é curto e, face às lesões, não tem sido um começo conforme pretendíamos", concluiu o treinador, salientando o resultado passado na Taça Ibérica.