Hugo Silva e o feito de Portugal: «É impressionante o que este grupo tem dado ao Voleibol»

O selecionador nacional de voleibol, Hugo Silva, não escondeu a satisfação e até alguma emoção pelo feito histórico conseguido esta noite por Portugal, que foi a passagem aos oitavos-de-final do Europeu, destacando sobretudo os jogadores.





"Quero dizer que nós somos os artífices da nossa própria sorte e eu sou um sortudo por ter um grupo que me atura e vai acreditando no que a equipa técnica quer deles. É impressionante o que este grupo tem dado ao voleibol nos últimos anos e, desafio atrás de desafio, estes jogadores vão conseguindo escrever o nome deles em letras bem grandes no voleibol português", frisou Hugo Silva, dedicando o feito "aos meus atletas e a toda estrutura da Federação Portuguesa de Voleibol pois foram eles os responsáveis por este momento incrível".Segue-se agora a Holanda, no domingo, um adversário que venceu o Grupo C com quatro vitórias e uma derrota e que ocupa o 14.º lugar do ranking mundial...Portugal é 37.º."Não será justo pedir muito mais do que isto, mas inconformados como são, vão com tudo já no domingo e agora sonhando bem acordados que tudo é possível. Vai ser um jogo muito, muito complicado mas a nossa Seleção já provou que mesmo com as nossas limitações, jogando no limite tudo é possível", destacou o técnico português.