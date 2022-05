Hugo Silva: «Este pode vir a ser o momento de viragem do voleibol feminino»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção nacional feminina de voleibol regressou esta segunda-feira ao trabalho liderada por Hugo Silva, para a fase de apuramento para a Silver League europeia (ESL), que considera que "este pode ser o momento de viragem".

Na Silver League, Portugal vai enfrentar as seleções da Estónia, sua adversária na edição de 2021, Suécia, que defrontou na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021, Eslovénia e Luxemburgo.

"Num primeiro contacto com algumas atletas, sinto que estão reunidas condições para encararmos as competições em que estamos inseridos de forma confiante e - quem sabe - este pode vir a ser o momento de viragem do voleibol feminino que todos tanto ambicionam", referiu Hugo Silva.

No âmbito do plano de preparação desta competição, a comitiva lusa parte na quinta-feira para França, onde defrontará a congénere gaulesa, em Rennes, em três jogos de preparação a realizar na sexta-feira, no domingo e em 16 de maio.

"Numa preparação tão curta como a que vamos ter para a Silver League e com atletas ausentes por não terem acabado ainda todas as competições, a opção de jogar será a forma indicada para preparar uma equipa de maneira a apresentar-se nas melhores condições possíveis na competição", referiu o selecionador.

Para Hugo Silva, que durante vários anos foi o responsável da seleção masculina, "serão três jogos com uma excelente seleção e que irão permitir montar uma equipa para iniciar a nossa desafiante e ambiciosa caminhada no feminino".

"Neste grupo [da Silver League], o adversário mais difícil será a Suécia, mas a minha preocupação é a nossa seleção e é com as nossas jogadoras que quero deixar algo de positivo no voleibol feminino", referiu em declarações aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).

Em 2021, a seleção portuguesa fez história na Silver League europeia ao apurar-se para a final four da prova depois de vencer o grupo B de qualificação, em Zenica, com cinco vitórias e apenas um desaire: Estónia (3-2 e 3-1), Letónia (3-0 e 3-0) e Bósnia-Herzegovina (0-3 e 3-1), tendo sido esta última seleção a vencer a ESL 2021.

Como a presente edição da Silver League apresenta apenas um grupo de qualificação, os dois primeiros classificados apuram-se para a final, agendada para 02 de julho. O vencedor qualifica-se para a Golden League europeia de 2023.

O grupo A e único da ESL de 2022 arranca no dia 25 de maio, em Viana do Castelo, com Portugal a receber a Estónia e prolonga-se até 26 de junho.