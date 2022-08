Hugo Silva quer a vitória frente à Ucrânia

O selecionador nacional de voleibol feminino, Hugo Silva, defendeu esta sexta-feira que só a vitória interessa no jogo de domingo com a Ucrânia, na cidade checa de Tábor, de qualificação para o Campeonato da Europa de 2023.

"Mais do que tudo, temos de acreditar que podemos lutar pelo resultado, até porque outro desfecho que não seja a vitória não nos interessa", referiu o selecionador aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).

A Ucrânia lidera invicta o grupo C, com cinco pontos, seguida da Hungria - que venceu Portugal por 3-0-, com quatro, e da seleção lusa, com três. Chipre ocupa a quarta posição com duas derrotas nos jogos com Portugal e Ucrânia.

"O crescimento tem destes momentos e para chegar ao topo vamos ter de aprender a sofrer, mas sempre com uma enorme ambição e confiança nas nossas qualidades. Neste momento, e em função das contas, só podemos pensar em ganhar", disse Hugo Silva.

Para além da boa compleição física das ucranianas, Portugal vai ter de enfrentar uma equipa agressiva e eficaz nas ações ofensivas, sobretudo através da central Svitlana Dorsman, da zona 4 Oleksandra Milenko e, especialmente, da oposta Olesia Rykhliuk.

No último jogo frente à Hungria, referente à segunda jornada do grupo C, Olesia Rykhliuk contribui com 32 pontos para o triunfo da Ucrânia, por 3-2, pelos parciais de 23-25, 25-16, 25-16, 26-28 e 15-12.

"Vamos defrontar uma Ucrânia que venceu a Hungria por 3-2. Sabemos que ambas as seleções são fortes e o equilíbrio não surpreende", afirmou a capitã Joana Resende, considerando o jogo de domingo crucial para Portugal alcançar o seu objetivo de marcar presença no Europeu'2023.

Portugal defronta no domingo a invicta Ucrânia, em Tábor, pelas 17:00 (horas de Lisboa), em jogo da 3.ª jornada do grupo C. Os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos de qualificação apuram-se para a fase final.

Após o jogo com a Ucrânia, a caminhada de Portugal rumo a uma possível qualificação para o Europeu de 2023 prossegue em Santo Tirso, onde irá enfrentar a Ucrânia (4 de setembro) e o Chipre (7 de setembro), e termina com a visita à Hungria (10 de setembro).