Internacionais cubanos José Masso e Yohan Léon reforçam voleibol do Sporting

Os voleibolistas internacionais cubanos, José Masso e Yohan Léon, são os mais recentes reforços do voleibol do Sporting. Masso representava os espanhóis do CV 7 Islas, enquanto Léon vai ter a sua primeira experiência na Europa, depois de atuar pelo CC Bolívar, da Argentina.

"O Sporting é um clube aguerrido e com uma tradição vencedora. Gostei muito da ideia de vir para cá porque também adoro ganhar", afirmou o oposto Masso, de 23 anos e 1,99 metros, aos canais de comunicação sportinguistas.

José Masso garantiu ainda que "a adaptação a Portugal não vai ser problema" e deu conta das primeiras impressões sobre o plantel, que vai agora passar a integrar, às ordens do treinador brasileiro Gersinho.

"Os jogadores são bastante unidos. Dentro de campo ajudam-se uns aos outros e, além disso, a equipa técnica é muito exigente. Tenho a certeza de que esta época vai ser muito boa para o Sporting", assegurou.



Por sua vez, Yohan Léon também mostrou estar satisfeito por rumar aos leões: "Estou muito contente. Recebi várias boas propostas, mas gosto muito do Sporting desde pequeno. Decidi vir porque este é um clube grande, com uma excelente equipa de voleibol", afirmou.