Israel surpreende Grécia no arranque do Grupo D do Europeu

Israel surpreendeu esta terça-feira a Grécia, batendo os helénicos por 3-2, no arranque de um Grupo D do Campeonato da Europa de voleibol que também integra Portugal e que decorre em Telavive.

O jogo foi 'épico', com quase três horas, e foi disputado até ao final do quinto set, com Israel a passar de uma desvantagem de 11-13 para um triunfo por 15-13.

Os parciais, ao longo dos 155 minutos de jogo, foram de 25-17, 27-29, 21-25, 25-21 e 15-13.

Ido Avid, com 28 pontos, e Tamir Hershko, com 28, foram as 'torres' que desequilibraram o jogo ofensivo dos israelitas, que também beneficiaram muito da qualidade do serviço de Genadi Sokolov.

O voleibol regressa à Shlomo Group Arena de Telavive na quarta-feira, com dois jogos, sendo que à noite Portugal joga contra a Roménia depois de se defrontarem França e Turquia.

As quatro seleções mais bem classificadas de cada um dos grupos da fase preliminar avançam para os oitavos de final, a disputar em Bari, em Itália, e em Varna, na Bulgária. As meias-finais (14 de setembro) e a final (16 de setembro) terão lugar em Roma.

Também hoje arrancou, na Bulgária, o Grupo B, com a Espanha a superar a seleção anfitriã da 'poule' por 3-1, com parciais de 25-17, 25-21, 21-25, 25-19.