Itália conquista título mundial ao bater bicampeã Polónia

A Itália sagrou-se este domingo campeã do mundo de voleibol masculino, pela quarta vez na história, ao bater a anfitriã e bicampeã Polónia, em Katowice, por 3-1, com os parciais de 22-25, 25-21, 25-18 e 25-20.



A seleção italiana, campeã da Europa em título, sucede no historial à Polónia, campeã em 2014 e 2018, isolando-se no segundo lugar do 'ranking' de triunfos, com quatro, ao reeditar os feitos consecutivos alcançados em 1990, 1994 e 1998, atrás da recordista União Soviética, que conta seis.

Além das duas últimas edições, a Polónia tinha conquistado o cetro mundial em 1974.