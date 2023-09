Itália e Polónia vão disputar a final do Europeu

A Itália assegurou esta quinta-feira a final do Europeu de voleibol, que organiza conjuntamente com a Bulgária, ao superar a França nas 'meias' por 3-0, defendendo o seu título no sábado diante da Polónia, que derrotou a Eslovénia.

Num pavilhão lotado por 11.000 'tifosi', os atuais campeões olímpicos não tiveram qualquer hipótese frente aos campeões europeus e mundiais em título, que triunfaram em três sets, por 25-21, 25-19, 25-20.

Deste modo, a Itália vai tentar chegar ao oitavo título continental, o segundo consecutivo, no sábado frente à Polónia, que hoje apenas sentiu dificuldades frente à Eslovénia no primeiro set que perdeu.

A Polónia, vice-campeã mundial, entrou a perder diante da Eslovénia por 25-23, mas deu a volta ao marcador e tiunfou nos três seguintes, por 25-21, 25-20 e 25-21, melhorando já a sua prestação em relação ao último Europeu, no qual foi terceira classificada.

Enquanto Itália e Polónia vão discutir o título Europeu no próximo sábado, no Palácio dos Desportos de Roma, França e Eslovénia vão disputar, horas antes, no mesmo local, a atribuição do terceiro lugar.