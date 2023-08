Itália entra de rompante no Europeu

As emoções do Campeonato da Europa de voleibol arrancaram ontem com uma tremenda demonstração de força da seleção italiana, que venceu de forma autoritária (3-0) a Bélgica, com os parciais 25-17, 25-18 e 25-15. A atual campeã europeia e mundial em título beneficiou do fator casa e entrou de rompante no Grupo A, escudando-se nas boas exibições de Alessandro Michieletto e Roberto Russo, que contribuíram com 13 e 12 pontos, respetivamente.





Hoje joga-se o Grécia-Israel e o Espanha-Bulgária, sendo que o dia de amanhã fica marcado pela estreia da seleção portuguesa frente à Roménia.