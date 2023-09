Itália, Eslovénia e Holanda seguem em frente no Europeu

Itália, campeã em título, Eslovénia, finalista nas últimas duas edições, e Holanda confirmaram este sábado o favoritismo e avançaram para os quartos de final do Campeonato da Europa de voleibol, no dia em que Portugal foi eliminado.

No segundo dia de jogos para os oitavos de final da competição, que está a ser disputada em Israel, Bulgária, Macedónia do Norte e Itália, a seleção transalpina venceu com naturalidade, em Bari, a Macedónia do Norte, por 3-0 (25-20, 25-12 e 25-51).

Mais equilibrado foi o duelo entre a Eslovénia e a Turquia, em Varna, na Bulgária, onde os finalistas dos Europeus de 2015, 2019 e 2021, também confirmaram o estatuto de vencedor do grupo da primeira fase para vencerem a Turquia, por 3-2 (20-25, 22-25, 25-21, 25-23 e 15-13).

Os vencedores dos Grupos A, Itália, e B, Eslovénia, avançaram para os quartos de final, tal como o segundo colocado do agrupamento C, a Holanda, que se impôs à Alemanha, por 3-2 (25-20, 25-23, 22-25, 18-25 e 15-12), também em Bari.

A seleção laranja, vencedora do torneio em 1997, marcou encontro com a Itália, sete vezes campeã, na terça-feira, enquanto a Eslovénia vai defrontar a Ucrânia, que hoje derrotou Portugal, em Varna.

Os comandados de João José não demonstraram, nesta fase a eliminar, a qualidade demonstrada na fase de grupos, em só perderam com a campeã olímpica França e com a Grécia, mas superaram no segundo lugar.

Também em Varna, depois de terem disputado a primeira fase em Telavive, Portugal foi batido por 20-25, 19-25 e 22-25, caindo, pela segunda vez seguida nos 'oitavos'.

Já decidido estava o encontro de França e Roménia, nos 'quartos', ficando ainda por decidir, no domingo, duas vagas entre os oito melhores, a disputar entre Polónia, campeã em 2009, e Bélgica e entre Sérvia, duas vezes campeã, e República Checa, que 'herdou' os três títulos da Checoslováquia.