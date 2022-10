Itália, Estados Unidos, Brasil e Sérvia decidem Mundial feminino

As seleções femininas de voleibol da Itália, Estados Unidos, Brasil e Sérvia confirNas meias-finais, a Sérvia e os Estados Unidos defrontam-se na quarta-feira em Gliwice, enquanto Itália e Brasil vão encontrar-se na quinta-feira em Apeldoorn, que recebe a final, no sábado.maram esta terça-feira o seu favoritismo, ao qualificarem-se para as meias-finais do Mundial, que decorre na Polónia e Países Baixos.



A Itália, campeã da Europa e 'vice' mundial, bateu a China, medalha de bronze mundial, por 3-1, pelos parciais de 25-16, 25-22, 13-25 e 25-17, em desafio disputado em Apeldoorn, nos Países Baixos. No mesmo pavilhão, as brasileiras, vice-campeãs olímpicas, estiveram a perder por 2-0 ante o Japão, contudo, conseguiram a reviravolta, impondo-se na 'negra' por 3-2, com 18-25, 18-25, 25-22, 27-25 e 15-13.

Em Gliwice, a Polónia começou por entusiasmar os adeptos locais, ao adiantar-se frente à Sérvia, no entanto, permitiu a reação da campeã mundial, 'vice' europeia e bronze olímpico, que ainda consentiu novo empate e só se superou na 'negra', por 3-2.

As sérvias avançam na competição com 21-25, 25-21, 25-19, 24-26 e 16-14, no parcial decisivo em que as polacas chegaram a estar na frente, por 10-8 e 13-12.

Também na Polónia, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e campeã mundial em 2014, a seleção dos Estados Unidos impôs-se à Turquia por claro 3-0, traduzido em 25-22, 25-15 e 25-20.

Nas meias-finais, a Sérvia e os Estados Unidos defrontam-se na quarta-feira em Gliwice, enquanto Itália e Brasil vão encontrar-se na quinta-feira em Apeldoorn, que recebe a final, no sábado.