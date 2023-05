«Já só faltam dois para nos apanharem»: Técnico Lisboa ironiza ao dar parabéns ao Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Técnico Lisboa recorreu esta terça-feira às redes sociais para dar os parabéns ao Benfica pelo 11.º título nacional em voleibol masculino.

Numa publicação feita através do 'Twitter', o clube do Instituto Superior Técnico de Lisboa lembrou as águias que ainda têm mais títulos nacionais da 1.ª divisão conquistados (13/11). "Parabéns Benfica pelo 11.º campeonato nacional de voleibol masculino. Já só faltam dois para nos apanharem", pode ler-se na publicação, que tem ainda a contagem de títulos dos três clubes mais titulados, Sp. Espinho (18), AEIS Técnico (13) e Benfica (11).