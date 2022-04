João Coelho, treinador da Fonte do Bastardo, lamentou a eliminação frente ao Sporting que deixa o emblema açoriano fora da final do playoff do título."Estávamos preparados para qualquer desenlace. Sabíamos que era difícil e entregamos dois parciais, com muitos erros no ataque. Assumo a derrota por querermos muito chegar à final e discutir o título. Tenho pena de não jogar a quinta final no meu quarto ano. Vamos tentar ser dignos na Taça Federação", sublinhou o treinador após o encontro.: Luís Almeida