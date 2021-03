João Coelho: «Deveríamos ter tido a capacidade de nivelar o jogo de forma mais constante»

A Fonte do Bastardo caiu na Taça de Portugal aos pés do Benfica, isto depois de ter vencido os dois jogos para o campeonato frente aos encarnados. Após o apito final, João Coelho, treinador dos insulares, explicou o que faltou à sua equipa.





"Entrámos bem nos pontos iniciais, mas depois sofremos com a agressividade do Benfica. Demos nove pontos, mas mesmo assim conseguimos fazer uma recuperação fantástica. Tivemos bola de set e isso podia ter mudado o curso do jogo. No segundo parcial acusámos um pouco o facto de termos deixado escapar essa vantagem, mas depois reagimos e mostrámos que temos potencial, esta época temos estado a um bom nível. Não mantivemos a consistência e o quarto set acabou por ser o reflexo do resto do jogo", começou por dizer.A formação dos Açores prepara-se agora para disputar o playoff de apuramento de campeão, tendo João Coelho feito referência àquilo que a sua equipa precisa de fazer para se aproximarem do nível de clubes como Benfica e Sporting: "O adversário [Benfica] está mais habituado a estas andanças, mas tentámos mostrar que estamos aqui para as curvas e que já nos aproximamos muito deste nível. Precisamos de ser mais resilientes e deveríamos ter tido a capacidade de nivelar o jogo de forma mais constante, foi uma vitória justa do Benfica. O passo que falta é o passo mais difícil. Nos jogos decisivos temos de saber comandar o encontro e saber responder à maior agressividade e consistência dos adversários. Reagimos e esforçámo-nos muito no primeiro parcial, mas não conseguimos capitalizar esse esforço. Só crescemos quando passamos pelas dificuldades".A Fonte do Bastardo prepara-se agora para medir forças com o Sp. Espinho para o campeonato.