João Coelho e a derrota com o Benfica na Luz: «Poucas equipas de Champions vieram cá abrir um jogo a 2-0»

As declarações de João Coelho, treinador da equipa masculina de voleibol do Sporting, após a derrota na 'negra', por, com o Benfica na Luz, no duelo da 7.ª jornada da segunda fase do campeonato nacional."Tentámos manter os mesmos níveis, conseguir ter o serviço com um pouquinho mais de sucesso, mas não posso criticar a atitude dos meus jogadores, que lutaram até ao fim e acho que estão no caminho certo para continuarmos a acreditar e a melhorar cada vez mais. Poucas equipas de Champions vieram cá abrir um jogo a 2-0, e o Benfica sabia que precisava de vencer para ganhar o primeiro lugar, e nós é que tínhamos muita coisa a perder. Isso foi o que eu vi, jogadores de uma forma muito séria. Nós preparámos dois jogos e ainda vamos a Matosinhos amanhã [o Sporting defronta o Leixões, também pelo campeonato nacional] e portanto temos viagem e ainda de recuperar os atletas", disse o técnico dos leões.