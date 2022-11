João Coelho é o escolhido para render Gersinho no Sporting

Está encontrado o substituto de Gersinho no comando técnico do Sporting. Trata-se de João Coelho, treinador que estava sem equipa depois de a época passada ter deixado a Fonte do Bastardo, onde esteve nas últimas temporada.Confirma-se assim uma das hipóteses avançada pelo nosso jornal no dia 28 de outubro, quando foi conhecida a saída do brasileiro."Esta oportunidade é irrecusável para qualquer profissional, como é o meu caso. Foi uma questão de nos sentarmos e ver que as ideias estavam alinhadas, não tive dúvidas em abraçar este desafio pela sua complexidade mas também ambição. É fácil entender a minha decisão", começou por dizer aos meios de comunicação Leoninos na sua apresentação", frisou João Coelho, de 41 anos, aos órgãos de comunicação social dos leões, apontando ainda as metas que deseja ver concretizadas no clube."Era muito fácil entrar a meio da época e não assumir as responsabilidades, mas não quero tornar as coisas fáceis para mim porque não é para isso que venho. O Sporting CP tem de ser candidato a vencer o título e as outras provas em que está inserido. Queremos mostrar em campo que temos qualidade e que os resultados sejam condizentes. É para isso que estou aqui, sem arranjar desculpas. Vamos procurar soluções, trabalhá-las e atacar as competições que disputamos".