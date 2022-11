João Coelho e os primeiros dias no Sporting: «Os jogadores estão recetivos e focados no que é preciso melhorar»

O Sporting recebe esta quarta-feira (19h30) os estónios do Pärnu VC, na 2.ª mão dos 16 avos-de-final da CEV Challenge Cup, depois do triunfo por 3-0 no primeiro jogo. Recém-chegado ao comando técnico leonino, João Coelho fez um balanço dos primeiros dias em Alvalade."As primeiras impressões estão a ser boas, dentro daquilo que já esperava. Encontrei um grupo trabalhador, empenhado e focado nos objetivos a atingir. Fui bem acolhido e muito bem tratado e estou a ser muito bem recebido pelos jogadores. Estamos todos no rumo certo para trabalhar de forma afincada", afirmou João Coelho, ao site dos leões, antes de abordar o encontro europeu."O Pärnu VC tem tido alguns problemas no campeonato, com alguns resultados muito amargos que não são habituais no historial recente mas são de um país que, normalmente, cria dificuldades no bloco e no serviço. Estou a contar que apareçam dificuldades pontuais e não aquelas colocadas por nós próprios a nós mesmos. É um jogo para resolvermos alguns problemas que se resolvem em competição. O adversário somos nós e temos de pensar muito no nosso jogo", destacou."Os jogadores estão recetivos e focados no que é preciso melhorar. Não há grande tempo de treino para espelhar isso em jogo, mas não há desculpas. Temos de ganhar e construir a ganhar. Vamos aproveitar todos os momentos para corrigir algumas questões posicionais e coletivas para o Sporting ficar mais forte nos próximos encontros", traçou João Coelho.