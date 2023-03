João Coelho: «Foi impossível discutirmos o jogo com tantos erros»

O Sporting despediu-se da Taça de Portugal de voleibol com uma pesada derrota (3-0) frente ao Benfica, aspeto que levou o treinador João Coelho a deixar várias críticas à prestação da sua equipa.

"Falhou tudo. Entrámos mal no primeiro parcial, com muitos erros no serviço, e o adversário ficou confortável com a vantagem. Depois disso continuámos a presssionar-nos a nós próprios, tal como se viu no último parcial. Temos sete erros de serviço e oito blocos, foi impossível discutirmos o jogo com tantos erros. Pressionámo-nos a nós próprios sem razão aparente, temos uma boa linha de serviço e de bloco que hoje foram inexistentes. Não só não pressionámos o adversário como ainda nos pressionámos a nós próprios. No último parcial estávamos em vantagem, o adversário esfriou a cabeça, foi atrás de nós e passou-nos quase facilmente. Nunca conseguimos mostrar o crescimento que temos tido nos últimos tempos. Estamos tristes, mas só temos de olhar para nós próprios e temos de ser mais competentes", referiu o técnico.

Apesar disso, João Coelho apontou já baterias ao futuro: "Saímos daqui conscientes que temos de fazer muito melhor e que isso depende de nós. O adversário não pode mexer no nosso serviço e a nossa organização bloco-defesa tem de aparecer muito mais compacta. Temos de ter cabeça fria porque os atletas gostam de jogar para estes momentos e não os podemos desperdiçar como se não estivéssemos cá. Nunca na vida nos podemos pressionar pelos piores motivos".