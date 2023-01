João Coelho não atira a toalha ao chão: «É ainda um jogo em aberto»

O treinador do Sporting não atira a toalha ao chão quanto a reverter a eliminatória dos quartos de final diante da Fonte do Bastardo, depois de a equipa perder esta noite a primeira mão por 3-0 nos Açores."Acho que fizemos um primeiro set muito bem conseguido", começou por dizer João Coelho, referindo ao parcial de 26-24, tendo o Sporting liderado o set até praticamente ao fim, chegando mesmo aos 24-21. "Quebramos animicamente", acrescentou.O técnico admite que a equipa não conseguiu depois reagir. "No segundo e terceiro sets fomos passivos, a correr sempre atrás do marcador e em descrença". Mas João Coelho avisa: "É ainda um jogo em aberto".Do lado da Fonte do Bastardo, Nuno Abrantes reconhece que o primeiro set foi "determinante" para o desfecho do encontro."A forma como o virámos no final foi quase épica. Ficámos confortáveis no jogo e inverteram-se os papéis. Daí o terceiro set ter sido mais controlado. Era o nosso grande objetivo hoje.E na segunda mão, dia 25 de janeiro, no Pavilhão João Rocha, o técnico dos insulares vai preparar o jogo para evitar chegar ao desempate."Sabemos que podemos lutar pela eliminatória, pelo menos, no golden set. Mas não vamos esperar por isso…".Por Luís Almeida