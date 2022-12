João Coelho: «Não fomos displicentes, mas ingénuos, se calhar, é a palavra certa»

João Coelho, treinador do Sporting, avaliou a derrota (1-3) frente ao Benfica, no dérbi da 12ª jornada da fase regular do campeonato."Fizemos um jogo muito intranquilo e [fomos] precipitados a trabalhar a bola quando ela estava má. Achávamos que quando ela estivesse boa era fácil de controlar. Não fomos displicentes, mas ingénuos, se calhar, é a palavra certa. Isso não pode acontecer, porque nenhum atleta começou a jogar voleibol há dois dias. Temos tido alguns problemas com a gestão da equipa, algumas alterações forçadas, mas para se jogar no alto nível tem de se saber trabalhar a bola, não perder jogo e não ser precipitados à espera da melhor oportunidade. Não fizemos isso durante o jogo todo. Até parece que errámos mais serviços que o adversário, mas foi igual. Os nossos foram bem mais despropositados", começou por dizer o técnico dos leões, passando a explicar o que os seus homens têm de melhorar."Esta abordagem aos jogos tem de mudar de forma drástica, porque nos tira o conforto do jogo e andamos sempre atrás do prejuízo. Ninguém consegue ser esclarecido a perder dois ou três pontos seguidos durante o jogo inteiro. Temos de saber controlar o jogo quando estamos atrás, igual a como se estivéssemos à frente. Não aconteceu hoje e não tem acontecido noutros jogos", vincou Coelho."Ainda bem que isto acontece nesta fase, porque assim toda a gente percebe que muito do que nos está a faltar depende de nós. Não é só o mérito do adversário, que jogou a um bom nível, mas o que nós não jogamos. Saio daqui terrivelmente chateado, porque podemos perder, mas temos de cair muito de pé e não a achar que ficou a faltar algo".