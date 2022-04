João Coelho: «O grande objetivo da Fonte do Bastardo é estar na final»

A Fonte do Bastardo venceu este domingo o Sporting, por 3-0, e ficou a um triunfo de avançar para a final do playoff do título, onde já está o Benfica."Aparentemente, um 3-0 pode indicar superioridade, mas não é assim tão claro. O último parcial foi apertado. Vamos preparar o próximo jogo. Tenho um grupo de atletas espectaculares. Eles querem muito ganhar, mas vamos jogar contra um adversário que continua favorito. O grande objetivo é estar na final do campeonato", sublinhou o treinador João Coelho.O próximo jogo está agendado para sábado, no Pavilhão João Rocha.: Luís Almeida