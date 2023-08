João José aponta aos 'oitavos' com "a melhor classificação possível" no Europeu

O selecionador nacional de voleibol, João José, traçou este sábado como objetivo para a participação no campeonato da Europa de 2023, que se inicia na segunda-feira, passar aos oitavos de final "com a melhor classificação possível" no grupo.

João José reconheceu que França (campeã em 2015) e Turquia, que este ano ascendeu à Liga das Nações (VNL), são os principais obstáculos dos portugueses no Grupo D, que decorrerá em Israel (Telavive), e que inclui ainda Roménia, Grécia e a seleção anfitriã.

"Temos a obrigação de passar a primeira fase. Somos favoritos em relação às seleções da Roménia [primeiro adversário na quarta-feira], Grécia e Israel, mas temos que jogar bem e demonstrar que o somos", disse à agência Lusa João José.

O selecionador considera o grupo "perigoso", "se Portugal não conseguir mostrar todo o seu potencial nos jogos", porque "a Roménia é uma equipa em ascensão" e a Turquia, que ascendeu à VNL de 2024 com a vitória na Challenger Cup, está "num bom momento".

"Temos que passar com a melhor classificação possível [no Grupo D]. Se possível fugir ao quarto lugar e terminar, pelo menos, em segundo, para, nos oitavos de final, escapar a alguns dos adversários potencialmente mais difíceis", explicou João José.

Portugal reencontra no Europeu duas seleções que defrontou na Golden League de 2023, a Turquia e a Roménia, em maio e junho, com resultados bem distintos. A seleção lusa venceu por duas vezes a Roménia (3-0 e 3-2) e perdeu os dois jogos com a Turquia (3-2 e 3-1).

Se passar aos oitavos de final, ao alcance dos quatro melhores classificados de cada um dos quatro grupos da primeira fase, Portugal cruzará com as seleções do Grupo B, a decorrer em Varna, que inclui a anfitriã Bulgária, Finlândia, Eslovénia, Ucrânia, Croácia e Espanha.

A seleção portuguesa ultimou a preparação do Europeu com um bilateral com a Espanha, em Guadalajara, com três jogos, em que venceu dois e perdeu um, e que, de acordo com João José, "foi importante" e "transmitiu boas sensações ao grupo".

Em 2021, Portugal fez história ao qualificar-se para os oitavos de final do Europeu, que decorreu na Estónia, Finlândia, Polónia e República Checa, e em que falhou por pouco a presença nos 'quartos', ao perder por 3-2 com os Países Baixos.

Na altura, a seleção nacional garantiu a passagem à fase a eliminar na quarta posição do Grupo A -- que incluía a bicampeã mundial em título Polónia e a campeã europeia Sérvia - com uma vitória por 3-1 no derradeiro jogo da primeira fase frente à Grécia.

A seleção nacional qualificou-se diretamente para a fase final do Europeu de 2023 com a vitória no Grupo D da qualificação, em que somou 16 pontos, referentes a cinco triunfos e uma derrota, com dois de vantagem sobre o Montenegro, segundo posicionado.

Portugal marca presença pela sétima vez numa fase final de um Europeu, terceira consecutiva, tendo os melhores registos acontecido nas edições, a convite, de 1948 (Itália), em que foi quarto, e 1951 (França), sétimo (com um número reduzido de equipas).

Depois de um longo interregno, Portugal voltou a participar na fase final do Europeu em 2005, tendo ficado em 10.º, após o que foi 14.º em 2011, 20.º em 2019 e 15.º em 2021, estas duas últimas presenças já com 24 seleções participantes.

A edição de 2023 é coorganizada pela Itália (campeã europeia e mundial em título), Bulgária, Macedónia do Norte e Israel e decorre de segunda-feira a 16 de setembro. As meias-finais (14 de setembro) e a final (16 de setembro) terão lugar em Roma.

Alexandre Ferreira, Miguel Tavares Rodrigues, Tiago Violas, Filip Cveticanin, Lourenço Martins, Ivo Casas, André Marques, Miguel Sinfrónio e José Andrade são a base da seleção que se repete em relação à edição de 2021, na qual Portugal atingiu os oitavos de final.

Em relação aos eleitos para o Europeu de 2021, em que Portugal foi orientado por Hugo Silva, saíram das opções André Lopes, Hugo Gaspar, Marco Ferreira, Gil Meireles e Phelipe Martins, jogadores com muitos anos de seleção nacional.

O distribuidor Tiago Violas e o líbero Ivo Casas participam na quarta fase final de um Europeu, após a presença nas edições de 2011, 2019 e 2021, enquanto o zona 4 Alexandre Ferreira irá somar a terceira consecutiva, após 2019 e 2021.

Lista de 14 convocados:

- Distribuidores: Miguel Rodrigues (Aluron Warta Zawiercie, Pol) e Tiago Violas (Benfica).

- Centrais: Miguel Sinfrónio (Leixões), Filip Cveticanin (SCM Zalau, Rom), José Andrade (Esmoriz) e José Belo (Leixões).

- Zona 4: Alexandre Ferreira (Fenerbahçe, Tur), Lourenço Martins (Saint-Nazaire, Fra), André Marques (Castêlo da Maia) e André Pereira (Leixões).

- Opostos: José Pinto (Esmoriz) e Bruno Cunha (Vitória de Guimarães).

- Líberos: Ivo Casas (Benfica) e Gonçalo Sousa (Esmoriz).