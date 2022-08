João José: «Começámos um pouco tensos, mas fomos melhorando com o jogo»

Portugal derrotou o Luxemburgo, por 3-0, na qualificação para o Europeu de voleibol. Após o encontro no Luxemburgo, João José frisou que a equipa das quinas melhorou ao longo da partida, depois de um arranque menos bom.

"Começámos um pouco tensos, também porque quisemos dar jogo ao José Neves e decidimos que seria importante começar logo de início. A equipa respondeu bem, fomos melhorando com o jogo e todos responderam bem às alterações que fomos fazendo", começou por referir o selecionador nacional, apontando ao triunfo diante de Montenegro.

"O jogo com Montenegro será mais um jogo decisivo, onde só interessa a vitória para nos qualificarmos em primeiro [lugar] do grupo", frisou.



Também Alex Ferreira, capitão da seleção portuguesa, comentou a partida. "Estivemos muito bem no serviço, o que complicou muito o jogo dos luxemburgueses e a construção do bloco/defesa acabou por funcionar muito melhor do que na Póvoa de Varzim, no jogo de quarta-feira. Para isso, contribuiu também o facto de termos mais material de estudo do adversário do que no primeiro jogo", vincou.