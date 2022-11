João José diz que Portugal "tem boas possibilidades" no Euro'2023

O selecionador nacional de voleibol, João José, considerou esta quarta-feira que Portugal "tem boas possibilidades" de passar aos oitavos de final do Europeu'2023, após o sorteio realizado em Nápoles, em Itália.

"As nossas expectativas são realistas. Acredito que temos boas possibilidades, mas tudo depende do que fizermos dentro de campo", disse o selecionador João José à agência Lusa, a partir do Palácio Real de Nápoles, em Itália, onde decorreu o sorteio.

O Europeu'2023 decorre repartido por Itália, Bulgária, Macedónia do Norte e Israel, de 28 de agosto a 16 de setembro de 2023, envolvendo um total de 24 seleções, que disputarão a primeira fase integradas em quatro grupos de seis seleções.

Portugal ficou integrado no grupo D, a decorrer em Telavive, juntamente com as seleções de Israel - uma das quatro anfitriãs -, França, Turquia, Grécia e Roménia, tendo João José afirmado que "as equipas principais conhecem-se muito bem".

"A França é a favorita", adiantou o selecionador nacional, que traçou como primeiro objetivo na prova, mesmo antes do sorteio, a passagem aos oitavos de final, ao alcance dos quatro primeiros classificados de cada um dos grupos.

Jogar em Israel "é novidade" para o selecionador João José, que se mostrou "entusiasmado com a ideia" de jogar em Telavive. Caso Portugal confirme a passagem aos oitavos de final, seguirá para a Bulgária e as finais decorrem em Bolonha, em Itália.

João José reconheceu que o saldo é positivo para Portugal, em relação aos jogos realizados em fases de qualificação com as seleções de Israel e Roménia, pelo que ficar nos quatro primeiros lugares está ao alcance da sua equipa.

O antigo capitão nacional recordou ainda a fase de renovação que a seleção atravessa, "com a saída natural de alguns atletas e a entrada de outros", e formulou o desejo de, "com algumas novas peças, arranjar soluções e estar melhor".