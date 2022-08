João José e a vitória portuguesa ante a Islândia: «Preciso que criem rotinas»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João José, selecionador de Portugal, mostrou-se feliz pelo triunfo da Seleção Nacional ante a Islândia relativo à primeira jornada do grupo D da fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2023 "Foi um jogo pouco característico de uma fase de qualificação. Sabíamos que poderia haver altos e baixos. Temos peças novas que precisam de tempo. E estamos a procurar fazer acertos. Poderia ter feito alterações, mas optei por não fazer por termos pouco ritmo Exatamente porque temos jogadores com poucos minutos. Preciso que criem rotinas", começou por dizer, dando conta do respeito nacional pelo oponente.



"Isto não foi um ensaio. Tenho respeito pelo adversário. O outro lado deu o melhor de si e nós demos o melhor durante o jogo todo. A equipa do Montenegro é uma equipa experiente. Voltaram a trazer peças experientes para o seio da equipa. Estão habituados a jogar em diferentes campeonatos e temos que saber jogar com essa experiência", aferiu João José.