João José: «Jogo com Montenegro será um jogo decisivo, onde só interessa a vitória»

A vitória contra Montenegro, quarta-feira em Santo Tirso, é o único resultado que "interessa" a Portugal, para assegurar o apuramento direto para o Campeonato da Europa de voleibol masculino de 2023, afirmou esta terça-feira o selecionador nacional.

"O jogo com Montenegro será um jogo decisivo, onde só interessa a vitória para nos qualificarmos em primeiro do grupo", disse João José, citado pela Federação Portuguesa de Voleibol (FPV), na véspera do confronto que vale a liderança no grupo D de apuramento.

A importância do momento também é assumida pelo capitão da seleção lusa, Alexandre Ferreira, a 24 horas do importante jogo: "Não vai ser fácil, pois a fadiga acumulada já requer extra concentração nas nossas tarefas individuais, mas se entrarmos agressivos no serviço e desenvolvermos o contra-ataque como no jogo com o Luxemburgo, o resultado do jogo vai ser-nos favorável".

Quem vencer o jogo, marcado para as 21 horas no Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso, dificilmente deixará fugir a liderança e o passaporte direto para o Europeu, que se disputará entre agosto e setembro do próximo ano, sendo que a organização da fase final ainda não foi atribuída pela Confederação Europeia de Voleibol (CEV) a nenhum país.

Depois da derrota por 3-2 averbada no dia 07 de Agosto no Montenegro, para garantirem a qualificação direta para o Campeonato da Europa pela terceira vez consecutiva os portugueses precisam de vencer por 3-0 ou 3-1, sendo que o 3-2 apenas igualará o confronto direto e obriga a fazer contas globais.