João José: «Não podemos perder sets se quisermos passar em primeiro ou segundo lugar»

João José, selecionador de Portugal, revelou esta quarta-feira satisfeito com o triunfo nacional sobre o Luxemburgo (3-0), na Póvoa de Varzim, a contar para a qualificação para o Europeu de voleibol."Começámos o jogo à procura da competência. Ou seja, muita tensão. Tivemos de fazer algumas alterações devido à lesão do André [Marques], que torceu o pé, está de fora e ainda não sabemos por quanto tempo. Já o Lourenço [Martins] encontra-se muito sobrecarregado dos jogos e das viagens. Precisámos hoje de trazer o Alexandre [Ferreira] de volta para a zona 4, onde também colocámos o Bruno [Cunha], que está com menos jogos. Esta transformação faz com que haja muita tensão no início do encontro, que, de qualquer forma, se foi atenuando ao longo dos pontos e dos sets. Foi possível fazermos algumas alterações que já estavam planeadas e ainda bem, pois aqueles que entraram corresponderam da melhor maneira", referiu, apontado à necessidade de conquistar todos os sets possíveis."Não é fácil [concentrar apenas no jogo de sábado no Luxemburgo], mas vamos ter de ultrapassar isso, sabendo que será muito importante pelo resultado. No plano teórico, há duas seleções que dificilmente colocarão sets a Montenegro. Portanto, não podemos perder sets se quisermos passar em primeiro ou segundo [lugar da 'poule']. Este desafio tem a mesma importância [em relação à receção ao Montenegro na próxima semana]", frisou.O técnico da equipa das quinas falou também da forma como está organizada a competição de qualificação."O formato competitivo leva-nos constantemente a viajar, pelo que jogar em casa dá-nos conforto. Era importante termos mais um jogo em casa para poder recuperar melhor, mas não é possível. Temos de acordar cedo, viajar algum tempo e recuperar para a partida", reiterou João José.