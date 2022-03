João José promove cinco estreias e dois regressos nos pré-convocados da Seleção Nacional

O selecionador português de voleibol, João José, divulgou esta segunda-feira a lista de pré-convocados para os trabalhos de preparação para a European Golden League (EGL), promovendo cinco estreias e dois regressos.

João Oliveira e Miguel Cunha regressam à seleção, agora orientada pelo antigo capitão João José, que trocou com Hugo Silva na orientação da feminina, e os estreantes são Bruno Dias, Gonçalo Sousa, José Pinto, Rafael Santos e Manuel Figueiredo.

Da pré-convocatória de 26 atletas sairá o grupo de trabalho que irá fazer a preparação para a European Golden League, com início em 09 de maio, e destes sairão os 14 que irão participar na competição, que tem o primeiro jogo a 29 de maio.

"São 26 atletas com os quais queremos trabalhar, que acreditamos terem as características para ajudar a seleção em qualquer desafio e que se enquadram nos possíveis selecionados para o grupo final", disse João José aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).

Tal como em 2020 e 2021, a seleção nacional vai disputar a EGL, tentando repetir o feito de 2018 em que atingiu a 'final four' da prova. Em 2019, Portugal disputou pela primeira vez a Liga das Nações (VNL), após ter conseguido vencer a final da Challenger Cup, em 2018, em Matosinhos.

Na EGL2022, que abre caminho para a Liga das Nações de 2023, Portugal vai defrontar, integrado no grupo A, novamente a sua congénere da Turquia (vencedora em 2019 e 2021) e a Eslováquia.

"É um grupo forte, com destaque para a Turquia, vencedora da última edição, e será sem dúvida um bom desafio. Claro que ao olharmos para o grupo, este pode parecer intimidante, mas é tudo uma questão de perspetiva, pois as outras seleções também nos respeitam e estarão certamente a preparar-se para uma 'pool' difícil", disse João José.

A estreia de Portugal no grupo A da EGL está agendada para o dia 29 de maio, com a receção à Eslováquia, no Centro Cultural de Viana do Castelo.

"A seleção mais importante do nosso grupo é a nossa e é aí que irá estar o nosso foco e energia. Quanto às outras, iremos olhá-las como adversários que teremos que respeitar e ultrapassar se queremos crescer e atingir os nossos objetivos", afirmou.

A EGL2022 será disputada por 11 países, distribuídos por três grupos: Turquia, Portugal e Eslováquia (A), Ucrânia, Espanha, Dinamarca e Croácia (B) e Bélgica, República Checa, Estónia e Letónia (C).

Os melhores classificados de cada grupo e o organizador apuram-se para a 'final four', que em 2022 será disputada na Croácia (18 e 19 de junho). Se o organizador for o 1.º classificado do grupo, apura-se o 2.º desse mesmo grupo.

Lista de 26 pré-convocados:

- Centrais: Filip Cveticanin (AS Cannes, Fra), José Andrade (Esmoriz), José Belo (Castelo da Maia), Miguel Sinfrónio (Leixões), Nuno Teixeira (Leixões) e Phelipe Martins (VC Viana).

- Distribuidores: Afonso Reis (Leixões), Bruno Dias (Esmoriz), José Neves (Fonte Bastardo), Miguel Tavares Rodrigues (Warta Zawiercie, Pol) e Tiago Violas (Benfica).

- Líberos: Gil Meireles (Sporting), Gonçalo Sousa (Esmoriz) e Ivo Casas (Benfica).

- Opostos: Bruno Cunha (Fonte Bastardo), Dinis Leão (Leixões), José Pinto (Esmoriz) e Marco Ferreira (Chemeko SG Wroclaw, Pol).

- Zona 4: Alexandre Ferreira (Woori Card, Cor), André Marques (Castelo da Maia), João Oliveira (Vitória de Guimarães), Lourenço Martins (Saint-Nazaire VBA, Fra), Manuel Figueiredo (VC Viana), Miguel Cunha (Vitória de Guimarães), Rafael Santos (Esmoriz) e Tiago Pereira (Sporting).