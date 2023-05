João José quer ver Seleção a crescer ao longo da prova

As Seleções Nacionais masculinas e femininas começam o ataque à Golden League e Silver League, respetivamente. A primeira formação das quinas a entrar em ação é a orientada por João José, que hoje defronta a Roménia em Santo Tirso, no arranque da Pool A da competição que dá acesso à Liga das Nações de 2024."A Roménia é uma equipa ambiciosa, em ascensão, que venceu a Silver League no ano passado. Por norma, o primeiro jogo caracteriza-se por ser mais nervoso devido ao facto de as equipas ainda estarem à procura da sua melhor forma. Se queremos entrar bem, temos que respeitar todos. Temos como objetivo ir crescendo e consolidando os processos com a competição", sublinhou João José.

Já a Seleção feminina de Hugo Silva estreia-se amanhã na Pool B da Silver League frente à Geórgia em Santo Tirso. "O facto de pouco conhecermos a Geórgia complica muito o início de uma competição, sendo que por norma torna-se imperativo entrar com vitórias para realizar uma prestação ambiciosa. E acreditamos que começar a jogar em casa dá algum conforto necessário para colmatar a falta de jogos de preparação", observou o selecionador.