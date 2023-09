João José: «Queríamos tanto a passagem aos 'quartos' que acabámos por dar um tiro nos pés»

João José, selecionador nacional de Portugal, considerou que faltou superação aos jogadores portugueses, após a derrota com a Ucrânia que ditou a eliminação lusa do Europeu de voleibol "Temos de conseguir separar os dois momentos: o que foi o jogo de hoje e aquilo que se passou até hoje. Até este jogo, tivemos sempre o foco certo e o grupo está de parabéns pelo que fez. Seis jogos em 10 dias não é fácil, nem física nem psicologicamente. Com isto não quero desculpar o que aconteceu hoje, mas já existia uma sobrecarga grande sobre a equipa associada hoje, se calhar, a uma tensão muito grande e acabámos por ser muito pressionados porque queríamos tanto a passagem aos quartos de final que acabámos por dar um tiro nos pés, pressionando-nos em demasia", começou por referir João José depois do encontro."Não fomos capazes de perceber que hoje não íamos estar fisicamente no nosso melhor, não íamos estar psicologicamente no nosso melhor mas tínhamos de criar um momento para nos superar-nos e assim conseguir alcançar esse sonho", acrescentou, reforçando a ideia: "Os sonhos fazem parte da nossa vida, da nossa carreira, quer a nível pessoal quer familiar, e para alcançarmos os nossos sonhos temos de nos superar e temos de conseguir inspirar-nos e hoje faltou isso."Antes de concluir, o selecionador nacional voltou a lamentar a falta de inspiração. "Acho que faltou um bocadinho perceber que para nós alcançarmos hoje o sonho que perseguíamos, tínhamos de nos superarmos mais uma vez e tínhamos de entrar em jogo inspirados mais uma vez. Isso foi o que tivemos até hoje e que faltou frente à Ucrânia. Nem sempre quando se ganha está tudo bem e nem sempre quando se perde está tudo mal, ainda que a derrota de hoje tenha sido extremamente pesada", terminou.