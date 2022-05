João José revelou os convocados de Portugal para a European Golden League

O selecionador nacional de voleibol, João José, tem à sua disposição um grupo de 16 jogadores, de onde sairão os 14 para a estreia de Portugal na European Golden League (EGL), no domingo, frente à Eslováquia.

A Seleção Nacional está inserida na poule A. Depois, Portugal mede forças com a Turquia, a 1 e 4 de junho. O último jogo é novamente com a Eslováquia, a 8 de junho. Todos os jogos serão disputados no Centro Cultural de Viana do Castelo.

Lista de convocados:

- Centrais: Filip Cveticanin (AS Cannes), Miguel Sinfrónio (Leixões), Nuno Teixeira (Leixões) e Phelipe Martins (VC Viana).

- Zona 4: Alexandre Ferreira (Woori Card), Lourenço Martins (Saint-Nazaire CBA), André Marques (Castelo da Maia), Rafael Santos (Esmoriz) e Tiago Pereira (Sporting).

- Opostos: Marco Ferreira (Chemeko SG Wroclaw) e Bruno Cunha (Fonte Bastardo).

- Distribuidores: Miguel Tavares Rodrigues (Warta Zawiercie), Tiago Violas (Benfica) e José Neves (Fonte Bastardo).

- Líberos: Ivo Casas (Benfica) e Gil Meireles (Sporting).