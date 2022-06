João José: «Turquia tem um ritmo de jogo intenso»

Portugal defronta hoje (21h), a Turquia, rival direto na luta pelo apuramento para a Final-4 da Golden League, que qualifica o primeiro classificado. É dos jogos mais importantes no Grupo A, no Centro Cultural de Viana do Castelo, Cidade Europeia do Desporto 2023, para as contas da equipa comandada pelo selecionador João José, que entrou a ganhar (3-0) frente à Eslováquia.

"A Turquia tem um ritmo de jogo muito mais intenso que a Eslováquia. Teremos de ser mais ofensivos e agressivos na defesa e tentar contrariar no bloco o poderio turco", considerou João José. O treinador analisou a série: "Estamos num grupo forte, de onde se destaca a Turquia, que venceu as últimas duas edições da Golden League, mas a seleção mais importante do grupo é a nossa e é aí que estará sempre o nosso foco e a nossa energia."

Já Lourenço Martins, Zona 4 do Saint-Nazaire – campeão na Liga B de França –, reconhece que as dificuldades vão aumentar, depois de ter sido o melhor pontuador (17) frente à Eslováquia: "Estamos preparados para a luta, sempre com um sorriso na cara e grande vontade de representar Portugal. O próximo adversário é velho conhecido, pois já defrontámos várias vezes a Turquia, seleção com jogadores que disputam as melhores ligas e isso poderá fazer diferença por estar mais habituada a disputar jogos decisivos. Mas estamos a jogar em casa e não temos medo de ninguém. Vamos ver o que o treinador tem reservado como plano e vamos estar com a maior garra, que é aquilo que melhor nos define em campo."

No mesmo local, a Seleção feminina defronta hoje (18 h) a Eslovénia, na 2ª ronda da European Silver League.