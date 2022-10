João Noleto perspetiva época da Fonte do Bastardo: «Ainda temos muito para evoluir»

A Fonte do Bastardo arrancou a temporada de voleibol a todo o gás, tendo João Noleto sido um dos grandes destaques no triunfo dos açorianos frente ao Benfica na Supertaça. Em declarações a, o jogador brasileiro não escondeu o orgulho pela conquista alcançada no primeiro jogo ao seerviço do novo clube."Esta é a minha primeira época em Portugal e poder conquistar este troféu tão importante para o clube é magnífico. Viver tudo isto com apenas 22 anos é algo emocionante. Cumprimos na perfeição aquilo que o treinador nos pediu. No balneário, antes do jogo, estávamos a brincar a dizer que, para além de poder ser a 1ª Supertaça, seria contra o Benfica, que tem ganho tudo nos últimos anos. A diferença foi a forma como acreditámos e a nossa garra", explicou o jovem.A Fonte do Bastardo manteve apenas seis jogadores do plantel da época passada para 2022/23 e até o treinador (Nuno Abrantes) é novo, num cenário que não assusta João Noleto: "A humildade é a palavra chave no nosso grupo e ainda temos muito para evoluir. Estamos a treinar há menos de um mês, mas acredito que podemos produzir ainda mais".O conjunto açoriano inicia o campeonato frente ao VC Viana às 18 horas deste sábado.