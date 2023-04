João Pedrosa e Hugo Campos eliminados no Challenge de Itapema

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dupla portuguesa João Pedrosa e Hugo Campos foi esta sexta-feira eliminada do Challenge de Itapema de voleibol de praia, que acabaram em 19.º lugar, após duas derrotas na segunda fase de qualificação.

Após perderem com os espanhóis Adrián Gavira e Pablo Herrera, por 21-17 e 21-12, encontraram-se, dentro da 'pool C', com a dupla argentina de Nicolás Capogrosso, atleta olímpico, e Tomas Capogrosso.

Com os argentinos, lutaram por duas vezes por vencer um set, mas acabaram por ceder por 25-27 e 23-21.

O par Pedrosa/Campos, que em 2022 conquistou o título mundial universitário, tem como melhor classificação de sempre em etapas da categoria Challenger do Circuito Mundial o quarto lugar no Beach Pro Tour Challenge de Torquay, na Austrália, tendo já em 2023 um 19.º posto em La Paz.